З виставки — на фронт і… на звалище: ЗСУ знищили секретний броньовик окупантів

Раніше ця техніка була тільки на виставках, тепер її знищують ЗСУ

У ході оборонної операції ЗСУ в Курській області було знищено рідкісну російську броньовану вантажівку КамАЗ-4385. Автомобіль, призначений для безпечного перевезення боєприпасів, раніше "засвітився" тільки на пафосних виставках на кшталт "Армія-2023".

Фото броневика розмістив військовий експерт Андрій Харук. За його словами, КамАЗ-4385 настільки рідкісний, що навіть точні характеристики для широкого загалу залишаються таємницею за сімома печатками.

Втім, відомо, що це — двовісний повнопривідний автомобіль, уніфікований з важчим тривісним КамАЗ-5385ПЗ. Обидві машини мають однакову броньовану капотну кабіну з кулеметною туреллю на даху та додатковими сітчастими екранами навпроти лобового скла та боків кабіни. Також є бронювання на бортах авто. Проте захист встановлювали задля збереження життя десанту, а щоб убезпечити боєприпаси — основний тип вантажів, перевезення яких і призначений КамАЗ-5385ПЗ.

"Однак досвід російсько-української війни переконливо показує: для колон постачання набагато (напевно, на два порядки) більшу загрозу становлять дрони, а не засідки ССОшників або партизанів зі стрілецькою зброєю", — зазначає Андрій Харук.

КамАЗ-4385, що згорів, знищений ЗСУ

Сам КамАЗ-4385ПВ обладнаний дизельним двигуном потужністю 350 к.с.), має два паливні баки на 170 літрів та максимальну швидкість на шосе до 100 км/год. Автомобіль може долати брід завглибшки 1,75 м.

"КамАЗ-4385ПВ виглядає як спроба створити захищену вантажівку, здатну доставляти вантажі (передусім, боєприпаси) максимально близько до переднього краю. Однак, на мою думку, для цієї ролі машині не вистачає однієї важливої деталі: власного вантажно-розвантажувального механізму (маніпулятора), який би дозволив мінімізувати час знаходження автомобіля на пункті поповнення боєкомплекту", — резюмує Андрій Харук.

Нагадаємо, що в Курській області ЗСУ озброєні масою надійної серійної техніки, яка допомагає в успішних боях.