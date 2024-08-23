С выставки — на фронт и… на свалку: ВСУ уничтожили секретный броневик оккупантов

Ранее эта техника была только на выставках, теперь ее уничтожают ВСУ

В ходе оборонительной операции ВСУ в Курской области был уничтожен редчайший российский бронированный грузовик КамАЗ-4385. Авто, предназначенное для безопасной перевозки боеприпасов, ранее "засветилось" только на пафосных выставках вроде "Армия-2023".

Фото броневика разместил военный эксперт Андрей Харук. По его словам, КамАЗ-4385 настолько редкий, что даже точные характеристики для широкой общественности остаются тайной за семью печатями.

Впрочем, известно, что это — двухосный полноприводный автомобиль, унифицированный с более тяжелым трехосным КамАЗ-5385ПЗ. Обе машины имеют одинаковую бронированную капотную кабину с пулеметной турелью на крыше и дополнительными сетчатыми экранами напротив лобового стекла и боков кабины. Также имеется бронирование и на бортах авто. Однако защиту устанавливали не для сохранения жизни десанта, а чтобы обезопасить боеприпасы — основной тип грузов, для перевозки которых и предназначен КамАЗ-5385ПЗ.

"Однако опыт российско-украинской войны убедительно показывает: для колонн снабжения намного (наверное, на два порядка) бо́льшую угрозу представляют дроны, а не засады ССОшников или партизан со стрелковым оружием", — отмечает Андрей Харук.

Сгоревший КамАЗ-4385 уничтоженный ВСУ

Сам КамАЗ-4385ПВ оборудован дизельным двигателем мощностью 350 л.с.), имеет два топливных бака на 170 литров и максимальную скорость на шоссе до 100 км/ч. Автомобиль может преодолевать брод глубиной 1,75 м.

"КамАЗ-4385ПВ выглядит как попытка создать защищенный грузовик, способный доставлять грузы (прежде всего, боеприпасы) максимально близко к переднему краю. Однако, по моему мнению, для этой роли машине не хватает одной важной детали: собственного погрузочно-разгрузочного механизма (манипулятора), который позволил бы минимизировать время нахождения автомобиля на пункте пополнения боекомплекта", — резюмирует Андрей Харук.

Напомним, что в Курской области ВСУ вооружены массой надежной серийной техники, которая помогает в успешных боях.