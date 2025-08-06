Россию всю ночь кошмарили неизвестные дроны. Что было под ударом на этот раз (видео)

Железнодорожная станция попала под удар второй раз за короткое время

Атака дронов на Россию произошла в ночь на среду, 8 августа. Взрывы раздались на территории железнодорожной станции Тацинская в Ростовской области и в районе нефтебазы в Брянске.

Ростовская область

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, железнодорожная станция Тацинская подверглась атаке второй раз за сутки — в ночь на 5 августа ее также атаковали дроны. В результате обстрела в ночь на 6 раз произошел пожар. По словам местных жителей, на железной дороге находятся грузовые цистерны.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что дроны атаковали несколько районов — Каменск-Шахтинский, Каменский, Родионово-Несвитайский и Тацинских районах. Повреждена линия электропередач, на станции Тацинской произошло якобы "возгорание травы".

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Брянск

Серия взрывов прогремела на рассвете. Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, под удар попал район нефтебазы. После атаки в небо вздымается столб дыма.

Как сообщал "Телеграф", в результате атаки украинских беспилотников в субботу, 2 августа, полностью остановлена работа Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России, а Рязанский НПЗ вдвое сократил объемы переработки. Мы анализировали, как атаки на НПЗ подрывают экономику и доверие россиян к власти.