В России раздались взрывы в одном из регионов: россияне жалуются на атаку дронов (видео)

Станция Суровикино расположена на пересечении направлений, по которым идут грузы для российских окупантов в Украине.

В России ночью 7 августа раздавались взрывы в Волгоградской области. Под ударом оказалась железнодорожная станция Суровикино – важный логистический узел поставок для российских оккупационных войск в Украине.

Об атаке сообщили российские новостные и украинские мониторинговые каналы. Отмечается, что станцию массированно атаковали ударные беспилотники, слышно было много взрывов, российская противовоздушная оборона вообще не смогла ничего сделать. Российские каналы уже опубликовали многочисленные видео "объективного контроля".

Станция Суровикино расположена на пересечении направлений, по которым идут грузы для российских оккупантов в Украине. В частности, через станцию идут поезда из Волгограда в Ростов-на-Дону и на Миллерово: из последнего идут ответвления на Таганрог и временно оккупированные Луганск с Мариуполем. Это основной путь переброски военной техники, личного состава и других военных грузов из центра России в сторону южных регионов и временно оккупированных территорий.

Отметим, что Украина очень серьезно взялась за уничтожение российской логистики и усилила удары по ближайшим областям РФ. За последние 15 дней было нанесено около 12 ударов по российской железной дороге — депо, подстанциям и поездам с топливом.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 6 августа, взрывы прогремели на территории железнодорожной станции Тацинская в Ростовской области и в районе нефтебазы в Брянске. Тацинская станция также подверглась обстрелу в ночь на 5 августа.

Также, как сообщал "Телеграф", в результате атаки украинских беспилотников в субботу, 2 августа, полностью остановлена работа Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России, а Рязанский НПЗ вдвое сократил объемы переработки. Мы анализировали, как атаки на НПЗ подрывают экономику и доверие россиян к власти.