Киевские энергетики починили оборудование после массированной атаки РФ: когда всем включат свет

Энергоснабжение возобновлено уже в полном объеме

В результате массированной ракетной атаки, которую оккупанты устроили по Украине утром 2 января, в нескольких района Киева случились перебои со светом. Но по состоянию на 16:00 проблема уже устранена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. По её данным энергоснабжение возобновлено уже в полном объеме.

"Спасибо энергетикам за оперативную и эффективную работу", — говорится в сообщении.

В это же время в "Укрэнерго" отметили, что хоть неполадки и устранены, сейчас все еще ведуться работы по подключению потребителей. По этому у некоторых все же света может и не быть.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было выключено в результате российской утренней атаки. Специалисты облэнерго постепенно питают абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет возобновлено в течение нескольких часов", — заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, что узнать о том, как столица приходит в себя после обстрелов вы можете узнать из репортажа "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ.