Наслідки ракетної атаки: як виглядає найбільш постраждала багатоповерхівка у Києві (репортаж)
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Найбільших руйнувань зазнала багатоповерхівка у Солом’янському районі столиці.
Внаслідок масованої атаки 2 січня ворожі ракети спричинили пошкодження в кількох районах столиці. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.
Найбільше постраждали мешканці однієї із багатоповерхівок — поранень зазнали 49 осіб, також відомо про двох загиблих.
Внаслідок ворожого обстрілу вигоріли цілі квартири. Сотні мешканців залишилися без житла. В одній зі шкіл району облаштували тимчасовий пункт обігріву та допомоги.
Після ліквідації пожежі оголосили терміновий збір волонтерів для допомоги постраждалим, розбору завалів та заклеювання вибитих вікон.
На місці події побував фотокореспондент "Телеграфу" та бачив, що відбувається біля зруйнованого будинку.
На другий день після обстрілу, незважаючи на сильний снігопад, волонтери та мешканці будинку прийшли розбирати завали та заклеювати вікна.
Роботи тривали до пізнього вечора. Люди допомагали комунальникам виносити сміття та пошкоджені речі. Вікна заклеювали плівкою та забивали фанерою.
Фото і відео: Євгеній Завгородній
У будинку жити наразі неможливо, адже в ньому відключений газ, опалення та водопостачання. Деякі квартири вигоріли повністю і відновленню не підлягають. Крім того, в кожній квартирі без винятку вікна вибиті або тріснуті.
Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією із найбільших атак від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" та щонайменше 70 крилатих ракет.