Наслідки ракетної атаки: як виглядає найбільш постраждала багатоповерхівка у Києві (репортаж)

Найбільших руйнувань зазнала багатоповерхівка у Солом’янському районі столиці.

Внаслідок масованої атаки 2 січня ворожі ракети спричинили пошкодження в кількох районах столиці. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.

Найбільше постраждали мешканці однієї із багатоповерхівок — поранень зазнали 49 осіб, також відомо про двох загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу вигоріли цілі квартири. Сотні мешканців залишилися без житла. В одній зі шкіл району облаштували тимчасовий пункт обігріву та допомоги.

Після ліквідації пожежі оголосили терміновий збір волонтерів для допомоги постраждалим, розбору завалів та заклеювання вибитих вікон.

На місці події побував фотокореспондент "Телеграфу" та бачив, що відбувається біля зруйнованого будинку.

Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці

Зруйнована багатоповерхівка в Солом’янському районі

Попри сніг та мороз, на місці розбору завалів присутні кілька десятків волонтерів

Люди розбирають завали та виносять сміття

На другий день після обстрілу, незважаючи на сильний снігопад, волонтери та мешканці будинку прийшли розбирати завали та заклеювати вікна.

Деякі квартири в будинку вигоріли повністю

Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва

Ось такий вигляд мають квартири зсередини

Вікна забивають фанерою та плівкою

Всі вікна у будинку вибиті обо тріснуті

Роботи тривали до пізнього вечора. Люди допомагали комунальникам виносити сміття та пошкоджені речі. Вікна заклеювали плівкою та забивали фанерою.

На місці також працюють комунальники та техніка

Мешканці виносять вцілілі речі

Більшість квартир зазнали руйнувань

Фото і відео: Євгеній Завгородній

У будинку жити наразі неможливо, адже в ньому відключений газ, опалення та водопостачання. Деякі квартири вигоріли повністю і відновленню не підлягають. Крім того, в кожній квартирі без винятку вікна вибиті або тріснуті.

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією із найбільших атак від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" та щонайменше 70 крилатих ракет.