РФ більше не хоче позбавити українців світла: у британській розвідці розповіли про зміну тактики

Можливо, ворог залишив спроби влаштувати блекаут для українців, але тепер мета "жирніша"

Останніми днями масовані атаки Росії спрямовані не на об’єкти енергетики, а на оборонну промисловість України. По них били ракетами 29 грудня та 2 січня, і це говорить про зміну тактики.

РФ для цього використала значну частину запасів ракет, які збирали останні місяці. Про це йдеться у зведенні розвідки Великобританії.

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Росія змінила тактику

Росія показує таким чином, що розуміє, наскільки важливим є оборонно-промисловий комплекс при підготовці до тривалої війни. Тому вона й витрачає десятки ракет на удари на підприємствах ОПК.

Головними цілями для атак наразі стали саме підприємства оборонної промисловості, а раніше росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру. Наприклад, як це було торік. Тоді через ворожі атаки були відключення світла за графіком, сильно постраждала українська енергосистема. Досі її повністю не відновили. Але за рік вдалося відремонтувати обладнання та приєднатися до енергосистеми країн ЄС.

Зазначимо, що вранці 2 січня три ворожі ракети вдарили по промислових будівлях бренду військового одягу M-Tac. У речах цієї компанії часто можна побачити перших осіб країни. Зокрема це президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На атаку було витрачено одні з найдорожчих ракет у РФ — Х-101, вартість кожної становить близько 12 млн доларів.

Цього ж дня український лідер поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Вони обговорили масовані ворожі атаки та посилення протиповітряної системи (ППО) України. Зазначимо, що Великобританія раніше заявила про відправку зенітних ракет після повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, скільки ракет і дронів у 2023 році РФ випустила по Україні. Результативність ППО відрізняється залежно від типу цілі. Є ракети, що залишилися недосяжними для українських захисників неба.