РФ больше не хочет лишить украинцев света: в британской разведке рассказали о смене тактики

Возможно, враг оставил попытки устроить блэкаут для украинцев, но теперь цель более "жирная"

В последние дни массированные атаки России направлены не на объекты энергетики, а на оборонную промышленность Украины. По ним били ракетами 29 декабря и 2 января, и это говорит об изменении тактики.

РФ для этого использовала значительную часть запасов ракет, которые копили последние месяцы. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании.

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Россия изменила тактику

Россия показывает таким образом, что понимает, насколько важен оборонно-промышленный комплекс при подготовке к длительной войне. Поэтому она и тратит десятки ракет на удары по предприятиям ОПК.

Главными целями для атак теперь стали именно предприятия оборонной промышленности, а раньше россияне обстреливали энергетическую инфраструктуру. Например, как это было в прошлом году. Тогда из-за вражеских атак были отключения света по графику, сильно пострадала украинская энергосистема. До сих пор ее не восстановили полностью. Но за год удалось отремонтировать оборудование и присоединиться к энергосистеме стран ЕС.

Отметим, что утром 2 января три вражеских ракеты ударили по промышленным зданиям бренда военной одежды M-Tac. В вещах этой компании часто можно было увидеть первых лиц страны. В том числе президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На атаку были потрачены одни из самых дорогих ракет в РФ — Х-101, стоимость каждой составляет около 12 млн долларов.

В этот же день украинский лидер пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили массированные вражеские атаки и усиление противовоздушной системы (ПВО) Украины. Отметим, что ранее Великобритания заявила об отправке зенитных ракет после воздушной атаки РФ 29 декабря 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, сколько ракет и дронов в 2023 году РФ выпустила по Украине. Результативность ПВО отличается в зависимости от типа цели. Есть ракеты, которые остались недостижимыми для украинских защитников неба.