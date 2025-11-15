Її оселя стала епіцентром удару дрона. Росіяни вбили вдову першої жертви вибуху на ЧАЕС (фото)

Літня жінка отримала важкі опіки

У суботу, 15 листопада, наступного дня після масованого удару Росії по житлових будинках Києва, у лікарні померла літня жінка, що пострадала під час атаки. Це — вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталія Ходемчук.

Що треба знати:

Зранку 15 листопада у лікарні померла сьома жертва удару по Києву, що РФ завдала напередодні

Квартира вдови першого загиблого після вибуху на ЧАЕС Наталії Ходемчук стала епіцентром влучання ворожого дрона

Вона отримала опіки 45% тіла, врятувати жінку медики не змогли

Про смерть сьомої жертви російського обстрілу 14 листопада повідомили у КМВА. Як інформує ТСН, квартира Наталії Ходемчук розташована на сьомому поверсі одного з будинків на столичній Троєщині, стала епіцентром "прильоту" ворожого дрона.

Наталія Ходемчук

Жінка отримала опіки 45% тіла та була госпіталізована. На жаль, медики не змогли врятувати постраждалу, адже ситуація була ускладнена цукровим діабетом другого типу, ішемічною та гіпертонічною хворобами.

Будинок у Деснянському районі, що постраждав в ході атаки РФ

Валерій Ходемчук — перша жертва Чорнобильської катастрофи

Валерій став першим загиблим на ЧАЕС. За кілька днів до аварії він відсвяткував 35-річний ювілей та річницю одруження. Ходемчук був оператором циркуляційного насоса реакторного цеху і саме у момент вибуху спостерігав за насосом, який сильно трусило. Чоловіка шукали восьмеро колег. О 7 ранку пошуки припинили, Валерія Ходемчука не знайшли. Його тіло лишилося похованим під завалами 4-го енергоблока.

Валерій Ходемчук

Меморіальна дошка Валерію Ходемчуку поруч з 4 енергоблоком ЧАЕС

Валерій Ходемчук посмертно нагороджений орденом "Знак пошани" та орденом "За мужність" III ст. Чоловік епізодично показаний в мінісеріалі компанії HBO "Чорнобиль" (роль зіграв Кіран О'Браєн).

Наталія Ходемчук розповідала про чоловіка

З майбутньою дружиною Наталею він познайомився у їдальні Прип'яті, де вона працювала. В них народилося двоє дітей.

Весілля Валерія та Наталі

Крім того, він згадується у документальному фільмі "Чорнобиль: Два кольори часу" (Укртелефільм, 1986-88). Також Ходемчука згадала Ліна Костенко у книзі "Записки українського самашедшого" (2011).

