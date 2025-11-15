Рус

Її оселя стала епіцентром удару дрона. Росіяни вбили вдову першої жертви вибуху на ЧАЕС (фото)

Олена Руденко
Наталія та Валерій Ходемчук
Наталія та Валерій Ходемчук.

Літня жінка отримала важкі опіки

У суботу, 15 листопада, наступного дня після масованого удару Росії по житлових будинках Києва, у лікарні померла літня жінка, що пострадала під час атаки. Це — вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталія Ходемчук.

Що треба знати:

  • Зранку 15 листопада у лікарні померла сьома жертва удару по Києву, що РФ завдала напередодні
  • Квартира вдови першого загиблого після вибуху на ЧАЕС Наталії Ходемчук стала епіцентром влучання ворожого дрона
  • Вона отримала опіки 45% тіла, врятувати жінку медики не змогли

Про смерть сьомої жертви російського обстрілу 14 листопада повідомили у КМВА. Як інформує ТСН, квартира Наталії Ходемчук розташована на сьомому поверсі одного з будинків на столичній Троєщині, стала епіцентром "прильоту" ворожого дрона.

Наталія Ходемчук
Наталія Ходемчук

Жінка отримала опіки 45% тіла та була госпіталізована. На жаль, медики не змогли врятувати постраждалу, адже ситуація була ускладнена цукровим діабетом другого типу, ішемічною та гіпертонічною хворобами.

Будинок у Деснянському районі Києва, що постраждав в ході атаки РФ
Будинок у Деснянському районі, що постраждав в ході атаки РФ

Валерій Ходемчук — перша жертва Чорнобильської катастрофи

Валерій став першим загиблим на ЧАЕС. За кілька днів до аварії він відсвяткував 35-річний ювілей та річницю одруження. Ходемчук був оператором циркуляційного насоса реакторного цеху і саме у момент вибуху спостерігав за насосом, який сильно трусило. Чоловіка шукали восьмеро колег. О 7 ранку пошуки припинили, Валерія Ходемчука не знайшли. Його тіло лишилося похованим під завалами 4-го енергоблока.

Валерій Ходемчук
Валерій Ходемчук
Меморіальна дошка Валерію Ходемчуку поруч з 4 енергоблоком ЧАЕС
Меморіальна дошка Валерію Ходемчуку поруч з 4 енергоблоком ЧАЕС

Валерій Ходемчук посмертно нагороджений орденом "Знак пошани" та орденом "За мужність" III ст. Чоловік епізодично показаний в мінісеріалі компанії HBO "Чорнобиль" (роль зіграв Кіран О'Браєн).

Наталія Ходемчук розповідала про чоловіка

З майбутньою дружиною Наталею він познайомився у їдальні Прип'яті, де вона працювала. В них народилося двоє дітей.

Весілля Валерія та Наталії Ходемчук
Весілля Валерія та Наталі

Крім того, він згадується у документальному фільмі "Чорнобиль: Два кольори часу" (Укртелефільм, 1986-88). Також Ходемчука згадала Ліна Костенко у книзі "Записки українського самашедшого" (2011).

Як повідомляв "Телеграф", у Києві чоловік втратив батьків через атаку росіян 14 листопада. На літнє подружжя впала стельова плита.

