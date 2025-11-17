Тяжелые бои в Покровске и блэкаут в Донецке. Хронология войны — день 1363

17 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 17 ноября 2025 года. Покровское направление остается самым горячим на фронте. В течение суток россияне 66 раз пытались атаковать позиции украинских бойцов. Тем временем дроны поразили подстанцию "Чайкино 330". "Блэкаут" наступил в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке.

Как проходит 1363-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ряде областей Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

Воздушные силы информируют о вражеских БПЛА в Одесской и Херсонской областях.

