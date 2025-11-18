В России взрыв на газопроводе, оккупированная Донетчина — с блэкаутом. Хронология войны — день 1364

18 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 18 ноября 2025 года. Ситуация в Покровске остается тяжелой. Российские оккупанты 34 раза пытались взять штурмом позиции украинских подразделений. ВС РФ атаковали Днепр десятками дронов, в городе было слышно много взрывов, возникли пожары.

Как проходит 1364-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

07:00 В Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях этой ночью раздавались взрывы. Враг атаковал мирные города и села ударными беспилотниками. Детали по сбитию ждем от Воздушных Сил.

На территории оккупированной Донецкой области наблюдаются проблемы с электроснабжением. Местные паблики пишут, что вблизи города Зугрес произошел прилет — на территории Зуевской ТЭС, подконтрольной россиянам. Часть Донецка и некоторые другие населенные пункты — без света;

Reuters: Трамп готов подписать документ о новом пакете санкций против России, но есть одно условие. В частности, он хочет иметь право на окончательное принятие таких ограничений, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома;

В России произошла серьезная авария на газопроводе в Омской области. Очевидцы сообщали о мощном взрыве и последующем масштабном пожаре в результате, по-видимому, утечки газа.

00:13 В сети показали, как в Днепре после ударов горят машины на фоне разрушенного жилого дома.

00:17 Днепр атаковало более 40 "шахедов", сообщили в Вооруженных силах.

О новостях и событиях 17 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Атака дронов на Днепр и новый пакет санкций против РФ. Хронология войны — день 1363

О происходящем 16 ноября читайте в трансляции: Новые взрывы в России и бессмысленные заявления Орбана. Хронология войны — день 1362

Ситуацией в Украине 15 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россияне расстреляли пленных и провалили дедлайны в Покровске. Хронология войны — день 1361