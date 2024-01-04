Україна не має "плану Б": Кулеба розповів, що буде якщо Захід припинить постачання зброї

Міністр нагадав, що ціна поразки України буде високою для всього західного світу

Україна не має "плану Б" на випадок, якщо постачання західного озброєння припиняться, втім, в уряді впевнені, що цього не станеться.

Як розповів в інтерв’ю журналістці CNN Кріштін Аманпур глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна "впевнена у плані А".

За його словами, наша країна завжди боротиметься з наявними у неї ресурсами, будуть постачання чи ні. Однак міністр підкреслив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадував, що постачання зброї не є благодійністю, а є інвестицією на захист Альянсу.

При цьому Кулеба пояснив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, то це змусить США робити більше зусиль для підтримки світового порядку, оскільки багато інших країн захочуть повторити вчинок російського диктатора Володимира Путіна.

Він також зазначив, що якщо Путін побачить свій успіх в Україні, то він неодмінно ризикне напасти й на країни НАТО, а тим, хто у зовнішній політиці вважає інакше, "варто змінити роботу".

"Тому яка б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше повідомляли, що у них залишилися гроші лише на один пакет допомоги Україні та використовувати їх там мають намір до кінця року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакета безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі прийняти.