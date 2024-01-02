Європа готує план "Б" для підтримки України, якщо в США виграє Трамп – The Times

Україна може оборонятися навіть, якщо США припинять її підтримувати

Європейські країни та Велика Британія розробляють запасну стратегію підтримки України на той випадок, якщо у 2024 році на президентських виборах в США переможе Дональд Трамп. Його перемога може призвести до втрати Україною підтримки в США, тож надія залишиться тільки на Європу.

Про це повідомляє британське видання The Times із посиланням на власні джерела в європейському політикумі. Джерела сказали виданню, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на перемогу Трампа, але Європа готується до того, щоб допомагати Україні без США.

"Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки. Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Гадаю, більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, адже наслідки для європейської безпеки будуть серйозними", – сказав газеті посадовець з британського уряду.

На думку деяких західних посадовців, Україна може оборонятися навіть без підтримки США, оскільки у довгостроковій перспективі захищати територію українцям буде значно легше, ніж наступати. Зараз Україна не має ані живої сили, ані зброї для великого прориву на фронті, втім, російська армія також не має сил для того, щоб прорвати українську оборону.

Також в уряді Великої Британії переконані, що перемога над Росією – реальний варіант, для цього потрібен час та активна допомога Україні з боку країн-союзників. Один з рецептів – так сильно "розтягнути" російську армію, щоб Путін був змушений здатися. Навіть попри високу нечутливість РФ до втрат, Кремль не зможе продовжувати війну нескінченно довго.

"Навряд чи у 2024 році буде великий прорив. Це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі – фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість", – сказало джерело видання.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден назвав допомогу Україні одним з найважливіших досягнень Штатів у 2023 році.

Нагадаємо, що в США закінчуються фінанси для надання допомоги Україні у війні проти РФ. Конгрес так і не зміг схвалити виділення 61 млрд доларів, про які раніше попросив Джо Байден. Конгресмени вважають, що спочатку США мають розв'язати внутрішні проблеми з безпекою кордонів.

Окрім того, небезпека припинення підтримки з боку США погіршується тим, що у 2024 році до влади може прийти Дональд Трамп.