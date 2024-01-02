Европа готовит план "Б" для поддержки Украины, если в США выиграет Трамп – The Times

Украина может обороняться даже если США прекратят ее поддерживать

Европейские страны и Великобритания разрабатывают запасную стратегию поддержки Украины на случай, если в 2024 году на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Его победа может привести к потере Украиной поддержки в США, и надежда останется только на Европу.

Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на собственные источники в европейском политикуме. Источники сказали, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на победу Трампа, но Европа готовится к тому, чтобы помогать Украине без США.

"Европа прокручивает шестерни, чтобы сделать это без США, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки. Может ли континентальная Европа позволить себе отступить лишь потому, что Трамп сказал, что больше не будет помощи от США? Думаю, большинство понимает, что Путину нельзя позволить победить, ведь последствия для европейской безопасности будут серьезными", – сказал чиновник из британского правительства.

По мнению некоторых западных чиновников, Украина может обороняться даже без поддержки США, поскольку в долгосрочной перспективе защищать территорию украинцам будет гораздо легче, чем наступать. Сейчас у Украины нет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва на фронте, впрочем, у российской армии также нет сил для того, чтобы прорвать украинскую оборону.

Также в правительстве Великобритании убеждены, что победа над Россией – реальный вариант, для этого нужно время и активная помощь Украине со стороны стран-союзников. Один из рецептов – так сильно "растянуть" российскую армию, чтобы Путин был вынужден сдаться. Даже, несмотря на высокую нечувствительность РФ к потерям, Кремль не сможет продолжать войну бесконечно долго.

"Вряд ли в 2024 году будет большой прорыв. Это время для того, чтобы растянуть Путина на 2025 год и дальше – фактически уличить его в блефе и проверить его решимость", – сказал источник издания.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден назвал помощь Украине одним из важнейших достижений Штатов в 2023 году.

Напомним, что в США заканчиваются финансы на оказание помощи Украине в войне против РФ. Конгресс так и не смог одобрить выделение 61 млрд долларов, о которых ранее попросил Джо Байден. Конгрессмены считают, что сначала США должны решить внутренние проблемы безопасности границ.

Кроме того, опасность прекращения поддержки со стороны США усугубляется тем, что в 2024 году к власти может прийти Дональд Трамп.