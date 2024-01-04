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У Украины нет "плана Б": Кулеба рассказал, что будет если Запад прекратит поставки оружия

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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У Украины нет "плана Б": Кулеба рассказал, что будет если Запад прекратит поставки оружия

Министр напомнил, что цена поражения Украины будет высокой для всего западного мира

Украина не имеет "плана Б" на случай, если поставки западного вооружения прекратятся, впрочем, в правительстве уверены, что этого не произойдет.

Как рассказал в интервью журналистке CNN Криштин Аманпур глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина "уверена в плане А".

По его словам, наша страна будет всегда сражаться с имеющимися у неё ресурсами, будут поставки или нет. Однако министр подчеркнул, что генсек НАТО Йенс Столтенберг напоминал, что поставки оружия не являются благотворительностью, а представляют собой инвестицию в защиту Альянса.

При этом Кулеба объяснил, что если Россия достигнет успеха в Украине, то это вынудит США оказывать больше усилий по поддержанию мирового порядка, поскольку многие другие страны захотят повторить поступок российского диктатора Владимира Путина.

Он также отметил, что если Путин увидит свой успех в Украине, то он непременно рискнет напасть и на страны НАТО, а тем, кто во внешней политике считает иначе, "стоит сменить работу".

"Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне ранее сообщали, что у них остались деньги лишь на один пакет помощи Украине и использовать их там намерены до конца года. Других же пакетов помощи может и не быть, по крайней мере до тех пор, пока Конгресс не согласует выделение единого пакета безопасности, в котором помимо финансирования Украины также предусмотрены средства для Израиля, союзников в азиатско-тихоокеанском регионе и безопасность собственных границ. При этом именно из-за последнего пункта документ так и не смогли до сих пор принять.

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#Украина #Россия #Война #Дмитрий Кулеба