Бійців ЗСУ готує 34 країни: генерал-майор Таран зробив несподівану заяву про одну з них

Генерал назвав країни, які на цей момент підготували найбільшу кількість військових

Підготовкою українських військових займаються не лише Велика Британія та інші країни, а й Грузія. Чому саме там навчають наших військовослужбовців наразі невідомо.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів начальник Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран. За його словами, найбільше підготовкою українських воїнів займаються у 34 країнах.

До цього списку входять США, Велика Британія, більшість країн ЄС, Канада, Норвегія, Австралія, Косово, Північна Македонія, Грузія, Молдова та Албанія. До складу Місії ЄС не входять Угорщина, Австрія, Хорватія, але їхні інструктори також беруть участь у підготовці, наголосив Таран. Лідирує у цьому списку Велика Британія, яка провела базову загальновійськову підготовку не для однієї тисячі солдатів ЗСУ.

США та Німеччина, за словами Тарана, також надали серйозну допомогу в організації та реалізації програм підготовки українських військових. Щобільше, у 2025 році в Німеччині пройде найскладніший вид навчання – бойове злагодження бригад, які зазнали втрат на війні.

"Підготовка наших військовослужбовців, підрозділів, штабів у навчально-тренувальних центрах країн-партнерів стандартизована за всіма видами бойової підготовки відповідно до програм, за якими ми здійснюємо підготовку на території України. Головною відмінністю є те, що опановуватиме понад 130 спеціальностей із застосування, експлуатації та ремонту іноземних зразків військової техніки наші фахівці можуть лише у навчально-тренувальних центрах країн-партнерів", – резюмував Таран.

Варто зазначити, що рік тому уряд Грузії публічно заявляв, що не має наміру надавати Україні будь-яку військову допомогу. З того часу інших заяв не звучало.

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