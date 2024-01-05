Бойцов ВСУ готовит 34 страны: генерал-майор Таран сделал неожиданное заявление об одной из них

Генерал назвал страны, которые к этому моменту подготовили наибольшее количество военных

Подготовкой украинских военных занимаются не только Великобритания и другие страны, но и Грузия. Чему именно там обучают наших военнослужащих пока неизвестно.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран. По его словам, всего подготовкой украинских воинов занимаются в 34 странах.

В этот список входят США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдова и Албания. В состав Миссии ЕС не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, но их инструкторы также участвуют в подготовке, отметил Таран. Лидирует в этом списке Великобритания, которая провела базовую общевойсковую подготовку не для одной тысячи солдат ВСУ.

США и Германия, по словам Тарана, тоже оказали серьезную помощь в организации и реализации программ подготовки украинских военных. Более того, в 2025 году в Германии пройдет самый сложный вид обучения – боевое слаживание бригад, которые понесли потери на войне.

"Подготовка наших военнослужащих, подразделений, штабов в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров стандартизирована по всем видам боевой подготовки в соответствии с программами, по которым мы осуществляем подготовку на территории Украины. Главным отличием является то, что овладевать более чем 130 специальностями по применению, эксплуатации и ремонту иностранных образцов военной техники наши специалисты могут только в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров", – резюмировал Таран.

Стоит отметить, что год назад правительство Грузии публично заявляло, что не намерено оказывать Украине любую военную помощь. С тех пор других заявлений не звучало.

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