Создание Сил беспилотных систем в ВСУ: Зеленский подписал указ

Указ вступает в силу с дня его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ. Таким образом глава государства утвердил соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте президента. Отмечается, что этот указ вступает в силу с дня его опубликования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", — говорится в указе.

Напомним, 12 июня в Украине был представлен новый род войск ВСУ — Силы беспилотных систем. "Телеграф" побывал на официальной презентации и поделился всем, что известно о новой структуре. Детали вы можете прочитать в материале "Это будет прорыв в войне с Россией: Украина представила Силы беспилотных систем".

Также мы сообщали о том, что известно о Вадиме Сухаревском — командующем Силами беспилотных систем ВСУ.