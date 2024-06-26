Створення Сил безпілотних систем у ЗСУ: Зеленський підписав указ

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем ЗСУ. Таким чином, глава держави затвердив відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Про це свідчить документ, опублікований на сайті президента. Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", — йдеться в указі.

Нагадаємо, 12 червня в Україні було представлено новий рід військ ЗСУ — Сили безпілотних систем. "Телеграф" побував на офіційній презентації та поділився всім, що відомо про нову структуру. Деталі ви можете прочитати у матеріалі "Це буде прорив у війні з Росією: Україна представила Сили безпілотних систем".

Також ми повідомляли про те, що відомо про Вадима Сухаревського — командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.