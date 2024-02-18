РФ пішла у великий наступ на одному з напрямків: ЗСУ розгромили ворога та завдали величезних втрат (відео)

Знищено понад десять одиниць бронетехніки ворога

Російські окупанти після захоплення Авдіївки активізувалися і на Запорізькому напрямку. Вони провели спробу масштабного штурму українських позицій, які ЗСУ відбили у 2023-му році.

Про це повідомляє Оперативне командування "Захід". За його даними, українські воїни розгромили цей наступ.

Зазначається, що всього в атаці армія РФ задіяла 30 одиниць бронетехніки та величезну кількість особового складу.

"Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 російських солдатів відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки (поранені — Ред.). Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції", — йдеться у повідомленні.

Також військові опублікували відео цього провального наступу РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.

Також "Телеграф" розповідав про історію оборони стратегічного міста на Донбасі. Україна виборює Авдіївку вже десять років як до, так і після повномасштабного поранення РФ.