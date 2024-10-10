Вовчанський агрегатний завод знову впав: в ISW повідомили подробиці

Окупантам вдалося підняти на будівлі заводу свою триколірну ганчірку

Російські окупанти, схоже, могли знову захопити Вовчанський агрегатний завод, який не так давно був остаточно звільнений від росіян. Відеодокази включають російський прапор на одній з будівель заводу.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, датовані 7 жовтня, можуть свідчити про відновлення позицій ворога на заводі.

"Російські війська нещодавно просунулися вглиб Вовчанська на тлі продовження наступальних операцій на півночі Харківської області 7, 8 і 9 жовтня. Опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, на яких видно, як російський солдат піднімає російський прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили завод", – зазначається у звіті.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Сили оборони України звільнили агрегатний завод у Вовчанську Харківської області. Це стало першою подібною операцією українських військ із початку повномасштабного вторгнення Росії — вперше штурмом вдалося взяти об’єкт, який росіяни перетворили на складний укріплений район.

Російські окупанти з 10 травня по 23 вересня 2023 року втратили на півночі Харківської області понад 16 тисяч одиниць особового складу вбитими та пораненими. Також вони втратили сотні одиниць військової техніки.