Волчанский агрегатный завод снова пал: в ISW сообщили подробности

Оккупантам удалось поднять на здании завода свою трехцветную тряпку

Российские оккупанты, похоже, могли снова захватить Волчанский агрегатный завод, который недавно был окончательно освобожден от россиян. Видеодоказательства включают российский флаг на одном из зданий завода.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, датированные 7 октября, могут свидетельствовать о восстановлении позиций врага на заводе.

"Российские войска недавно продвинулись вглубь Волчанска на фоне продолжения наступательных операций на севере Харьковской области 7, 8 и 9 октября. Опубликованные 7 октября геолокационные кадры, на которых видно, как российский солдат поднимает российский флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские войска, вероятно, захватили завод", – говорится в отчете.

Напомним, что в конце сентября Силы обороны Украины освободили агрегатный завод в Волчанске Харьковской области. Это стало первой подобной операцией украинских войск с начала полномасштабного вторжения России – впервые штурмом удалось взять объект, который россияне превратили в сложный укрепленный район.

Российские оккупанты с 10 мая по 23 сентября 2023 года потеряли на севере Харьковской области более 16 тысяч единиц личного состава убитыми и ранеными. Также они потеряли сотни единиц военной техники.