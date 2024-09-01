"Ахмат" уклоняется от военных столкновений, однако активно снимает видео на тыловых территориях, где имитирует боевые действия

Российские оккупанты планируют перебросить в полностью разрушенный Волчанск подразделения "Ахмата". Это будет чистый самопиар для кадыровских "Tik-Tok-войск", поскольку боевая "ценность" этого подразделения давно известна с обеих сторон фронта.

Об этом сказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире Национального телемарафона. По его словам, россияне заменили возле Волчанска одну из бригад и планируют завести туда кадыровцев.

"Да, недавно была заменена 83 отдельная штурмовая бригада близ Волчанска на 136 бригаду, которую противник перевел с другого направления. Это почти 3000 личного состава он заводит на наше направление… Также есть информация, что противник в ближайшее время заведет в Волчанск подразделения "Ахмат". Это не большое количество личного состава. Их присутствие в этом населенном пункте — это, скорее, самопиар. Даже российское командование не возлагает на них никаких надежд, это самопиар, а не какие-то активные действия", – сказал он.

Специальное подразделение чеченского управления Росгвардии "Ахмат" – это часть, которая подчиняется лично гауляйтеру Чечни Рамзану Кадырову. "Герои" из этого подразделения давно стали анекдотом даже для российских военных — "Ахмат" уклоняется от военных столкновений, однако активно снимает видео на тыловых территориях, где имитирует боевые действия.

Так "Ахмат" делал в начале войны в Киевской области, то же "герои"-кадыровцы делали в Курской области — активно убегая от наступления ВСУ, в "Ахмате" одновременно рассказывали, как они "храбро отбивают украинские атаки". Больше всего об этом рассказывал командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа, после чего значительно продвинулись в сторону Курска и Курчатова, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о готовящемся прорыве за две недели до начала, но Путину об этом не сообщали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Апти Алаудинов заявлял, что якобы украинские бойцы якобы должны были захватить Курскую АЭС до 11 августа.

Также мы писали украинские журналисты побывавшие в Курской области, где вторую неделю продолжается военная операция ВСУ. Они показали, как в Судже украинские воины сбросили на землю русский флаг. И это произошло в то время как командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ "не контролируют Суджу".