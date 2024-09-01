"Це самопіар": росіяни хочуть відправити на Вовчанськ кадирівських вояк з "Ахмату"

"Ахмат" ухиляється від військових зіткнень, проте активно знімає відео на тилових територіях, де імітує бойові дії

Російські окупанти планують перекинути до повністю зруйнованого Вовчанська підрозділи "Ахмату". Це буде чистий самопіар для кадирівських "Tik-Tok-військ", оскільки бойова "цінність" цього підрозділу давно відома з обох сторін фронту.

Про це сказав спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Національного телемарафону. За його словами, росіяни замінили біля Вовчанську одну з бригад та планують завести туди кадирівців.

"Так, нещодавно була замінена 83 окрема штурмова бригада поблизу Вовчанська на 136 бригаду, яку противник перевів з іншого напрямку. Це майже 3000 особового складу він заводить на наш напрямок… Також є інформація, що противник найближчим часом заведе у Вовчанськ підрозділи "Ахмат". Це не велика кількість особового складу. Їхня присутність в цьому населеному пункті — це скоріше самопіар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій, це самопіар, а не якісь там активні дії", – сказав він.

Спеціальний підрозділ чеченського управління Росгвардії "Ахмат" – це частина, яка підпорядковуються особисто гауляйтеру Чечні Рамзану Кадирову. "Герої" з цього підрозділу давно стали анекдотом навіть для російських військових – "Ахмат" ухиляється від військових зіткнень, проте активно знімає відео на тилових територіях, де імітує бойові дії.

Так "Ахмат" робив на початку війни в Київській області, те ж саме "герої"-кадирівці робили у Курській області – активно тікаючи від наступу ЗСУ, в "Ахматі" водночас розповідали, як вони "хоробро відбивають українські атаки". Більше за всіх про це розповідав командир "Ахмату" Апті Алаудінов.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня, після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до початку, але Путіну про це не повідомляли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Апті Алаудінов заявляв, що нібито українські бійці нібито мали захопити Курську АЕС до 11 серпня.

Також ми писали українські журналісти побували в Курській області, де другий тиждень триває військова операція ЗСУ. Вони показали, як у Суджі українські воїни скинули на землю російський прапор. І це сталося у той час, як командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що ЗСУ "не контролюють Суджу".