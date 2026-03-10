Днепропетровщина почти полностью свободна! В Силах обороны рассказали эксклюзивные детали (карта)

Силы обороны перехватывают инициативу на южном фронте

Из Днепропетровской области отодвигают россиян. Почти вся оккупированная территория освобождена от врага. На Александровском направлении за месяц десантно-штурмовые войска возобновили контроль над более чем 280 кв.км территории, а всего с начала операции освобождено более чем 400 квадратных километров украинской земли.

Что нужно знать:

Украинские военные на Днепропетровщине проводили зачистки сел и уничтожали проникшие в тыл вражеские группы

В боях задействованы десантно-штурмовые и механизированные бригады, закрепляемые на освобожденных позициях

На Гуляйпольском направлении россияне уже несколько месяцев не имеют продвижения и изменили направление атак

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "Телеграфу" пояснил, что операция проводится в районе административного предела Запорожской и Днепропетровской областей на территории Днепропетровщины. Над несколькими населенными пунктами контроль возобновили, однако процесс продолжается — россияне применяли особую тактику.

Противник применял тактику инфильтрации, пытался глубоко проникнуть в нашу оборону и сосредотачиваться там в некоторых населенных пунктах. Поэтому мы проводили в этих селах, проводили зачистки, уничтожали те группы, которые инфильтрировались. Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга

Волошин отметил, что на некоторых участках украинские силы обороны перехватили инициативу, также пытаются возобновить контроль над частью серой зоны и зачистить ее. "Мы стараемся не дать врагу совершить штурмовые действия, не дать ему завести группы закрепления", — акцентирует представитель. Он также объяснил, как проходит боевая операция.

"В ней задействованы и подразделения десантно-штурмовых войск, штурмовые войска, штурмовые подразделения штурмовых войск. Многие работают наши механизированные бригады, группы закрепления, они идут сразу за штурмовиками, для того чтобы удерживать, зачищать территорию", — отметил Волошин.

Что известно о ситуации на Александровском направлении

Как рассказывал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко, на несколько меньшей территории зачистили тыл от просочившихся туда россиян. Он отметил, что "осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить". Карты "Дипстейт" показывают, что в начале марта очертания красной зоны оккупации изменились. Заметим, они совпадают с данными Генштаба ВСУ. За последние сутки на Александровском направлении россияне атаковали пять раз.

Контракционная операция ВСУ на Александровском направлении/deepstatemap.live

Александровское направление/ Данные Генштаба ВСУ

Что происходит на Гуляйпольском направлении

Украинские силы обороны действуют не только на Александровском направлении, есть обновления и по Гуляйпольскому направлению. Как сообщил Волошин, у россиян третий месяц нет продвижения, только потери. Поэтому армия РФ изменила акцент в наступлении.

"Россияне за последние несколько дней перенесли свои усилия к югу от Гуляйполя на юго-восток и сейчас активизировали усилия в направлении Железнодорожного, а также возобновили активные штурмовые действия в районе Мирное в направлении Гуляйпольского, а также Чаривное — это западнее Гуляйполя. То есть к юго-западу от Гуляйполя, пытаясь продвинуться там", — описывает ситуацию спикер.

Гуляйпольское направление/ Данные Генштаба ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне пытаются не только инфильтрироваться, а увеличивать "килзоны", где они действуют дронами. Враг не гнушается бить ударными беспилотниками даже по пассажирским поездам.