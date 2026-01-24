Погиб человек, есть пострадавшие и разрушения. Что известно о ночной атаке на Киев (фото)
Последствия обстрела зафиксированы в пяти районах столицы
В ночь на 24 января россияне совершили массированную атаку на Киев и область. Враг атаковал беспилотниками и ракетами, известно об одном погибшем и четырех пострадавших в столице, также ранены четверо жителей Киевщины.
Воздушную тревогу в Киеве объявили после часа ночи. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как киевляне провели очередную ночь в метро, спасаясь от российских дронов и ракет.
Атака на Киев 24 января
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах столицы. На Левом берегу возникли перебои с тепло- и водоснабжением.
- Деснянский район: падение обломков на нежилое здание.
- Днепровский район: из-за падения обломков дрона возник пожар в гаражном кооперативе. Также пылал бензовоз на парковке. В многоквартирном жилом доме выбиты окна.
- Дарницкий район: в результате падения обломков беспилотника в частном медучреждении повреждены окна.
- Голосеевский район: из-за падения обломков дрона возник пожар на территории нежилой застройки. По другому адресу выбило окна в частном доме.
- Соломенский район: обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
Изменения в работе метро
Из-за ночного массированного обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" — "Красный хутор". На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.
Атака на Киевщину 24 января
Начальник Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что из-за масштабной атаки на Киевскую область в ночь на 24 января пострадали четыре человека. Трое – в Броварском районе и женщина в Бориспольском.
В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.
Ранее "Телеграф" показал, как выглядел Киев после атаки в ночь на 20 января. Пострадали нежилые помещения по нескольким адресам, а также обломки затронули здание начальной школы.