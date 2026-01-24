Укр

Погиб человек, есть пострадавшие и разрушения. Что известно о ночной атаке на Киев (фото)

Елена Руденко
Дрон, ракета, люди в метро Новость обновлена 24 января 2026, 06:52
Дрон, ракета, люди в метро. Фото Коллаж "Телеграф"

Последствия обстрела зафиксированы в пяти районах столицы

В ночь на 24 января россияне совершили массированную атаку на Киев и область. Враг атаковал беспилотниками и ракетами, известно об одном погибшем и четырех пострадавших в столице, также ранены четверо жителей Киевщины.

Воздушную тревогу в Киеве объявили после часа ночи. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как киевляне провели очередную ночь в метро, спасаясь от российских дронов и ракет.

Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов 24.01.2026
Люди провели очередную ночь в метро
Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов 24 января
В подземке провели ночь немало киевлян
Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов 24.01.2026
Люди приходят с палатками
Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов 24 января
Киевляне прячут детей от вражеских ракет и дронов
Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов 24.01.2026
Четвероногие также страдают от российских атак
Песик в метро во время российской атаки на Киев 24 января
Песик прячется вместе с хозяевами

Атака на Киев 24 января

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах столицы. На Левом берегу возникли перебои с тепло- и водоснабжением.

  • Деснянский район: падение обломков на нежилое здание.
  • Днепровский район: из-за падения обломков дрона возник пожар в гаражном кооперативе. Также пылал бензовоз на парковке. В многоквартирном жилом доме выбиты окна.
  • Дарницкий район: в результате падения обломков беспилотника в частном медучреждении повреждены окна.
  • Голосеевский район: из-за падения обломков дрона возник пожар на территории нежилой застройки. По другому адресу выбило окна в частном доме.
  • Соломенский район: обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

Изменения в работе метро

Из-за ночного массированного обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" — "Красный хутор". На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Атака на Киевщину 24 января

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник проинформировал, что из-за масштабной атаки на Киевскую область в ночь на 24 января пострадали четыре человека. Трое – в Броварском районе и женщина в Бориспольском.

В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядел Киев после атаки в ночь на 20 января. Пострадали нежилые помещения по нескольким адресам, а также обломки затронули здание начальной школы.

