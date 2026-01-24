Новые атаки "Шахедов" и второй день переговоров в Абу-Даби. Хронология войны — день 1431

24 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 24 января. В Абу-Даби продолжаются трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. На фоне сложной ситуации в энергетике правительство ввело денежную поддержку для энергетиков, коммунальщиков и предпринимателей.

Как проходит 1431-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве много вражеских беспилотников.

Министр энергетики Шмигаль сообщил, что благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения есть тенденция к частичной стабилизации в энергосистеме: "Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей".

Карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 24.01.2026 DeepState

О том, что происходило 23 января, читайте в трансляции: Продуктивные переговоры в Абу-Даби и новые выплаты от государства. Хронология войны — день 1430

С ситуацией в Украине 22 января можно ознакомиться в этом материале: Посланники Трампа прибыли в Путин, а в ОАЭ готовится трехсторонняя встреча. Хронология войны — день 1429

О новостях и событиях 21 января Телеграф рассказывал здесь: Удар по "Эпицентру" в Запорожье и возможный визит Келлога. Хронология войны — день 1428