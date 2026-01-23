Продвижение россиян на фронте и встреча посланников Трампа с Путиным. Хронология войны — день 1430
23 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света
На календаре пятница, 23 января. Украинская делегация готовится к трехсторонней встрече в ОАЭ. А в Москве проходит встреча представителей президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Тем временем российские оккупанты продолжают давить на фронте, а мониторы фиксируют пуски российских "шахедов".
Как проходит 1430-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (возле Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области (на Славянско-Краматорском направлении), сообщает Deep State.
