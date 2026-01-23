Продвижение россиян на фронте и встреча посланников Трампа с Путиным. Хронология войны — день 1430

23 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 23 января. Украинская делегация готовится к трехсторонней встрече в ОАЭ. А в Москве проходит встреча представителей президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Тем временем российские оккупанты продолжают давить на фронте, а мониторы фиксируют пуски российских "шахедов".

Как проходит 1430-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (возле Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области (на Славянско-Краматорском направлении), сообщает Deep State.

Продвижение россиян в Харьковской области на карте Deep State

Продвижение россиян в Донецкой области на карте Deep State

С ситуацией в Украине 22 января можно ознакомиться в этом материале: Посланники Трампа прибыли к Путину, а в ОАЭ готовится трехсторонняя встреча. Хронология войны — день 1429

О новостях и событиях 21 января Телеграф рассказывал здесь: Удар по "Эпицентру" в Запорожье и возможный визит Келлога. Хронология войны — день 1428

О том, что происходило 20 января, читайте в трансляции:Киевлянам вернули водоснабжение, а в Запорожье растет количество погибших. Хронология войны — день 1427