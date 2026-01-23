Просування росіян на фронті та зустріч посланців Трампа з Путіним.Хронологія війни — день 1430

23 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 23 січня. Українська делегація готується до тристоронньої зустрічі в ОАЕ. А у Москві триває зустріч представників президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Тим часом російській окупанти продовжують тиснути на фронті, а монітори фіксують пуски російських "шахедів.

Як проходить 1430-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Армія РФ просунулась біля Синельникового в Харківській області (біля Вовчанська), а також біля Федорівки в Донецькій області (на Слов'янсько-Краматорському напрямку), повідомляє Deep State.

Просування росіян у Харківській області на карті Deep State

Просування росіян у Донецькій області на карті Deep State

Із ситуацією в Україні 22 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Посланці Трампа прибули до Путіна, а в ОАЕ готується тристороння зустріч. Хронологія війни — день 1429

Про новини та події 21 січня "Телеграф" розповідав тут: Удар по "Епіцентру" у Запоріжжі та можливий візит Келлога. Хронологія війни — день 1428

Про те, що відбувалося 20 січня, читайте у трансляції: Киянам повернули водопостачання, а у Запоріжжі зростає кількість загиблих. Хронологія війни — день 1427