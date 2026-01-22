Генератори від Польщі для Києва та наслідки обстрілу Запоріжжя. Хронологія війни - день 1429
22 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі четвер, 22 січня. Поки президент США Дональд Трамп у Давосі висловлює сподівання на досягнення миру у війні в Україні, російські окупанти продовжують тиснути на фронті. Протягом минулої доби відбулось 140 бойових зіткнень. Також росіяни продовжують атакувати українські міста з повітря.
Як проходить 1429-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Польща направляє до Києва 400 електрогенераторів.
Я розумію, що зима сувора. Але якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці, — Кіт Келлог.
У Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки РФ пошкоджені будинки, авто та є поранені, — ОВА.
