Генератори від Польщі для Києва та наслідки обстрілу Запоріжжя. Хронологія війни - день 1429

22 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 22 січня. Поки президент США Дональд Трамп у Давосі висловлює сподівання на досягнення миру у війні в Україні, російські окупанти продовжують тиснути на фронті. Протягом минулої доби відбулось 140 бойових зіткнень. Також росіяни продовжують атакувати українські міста з повітря.

Як проходить 1429-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Польща направляє до Києва 400 електрогенераторів.

Я розумію, що зима сувора. Але якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці, — Кіт Келлог.

У Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки РФ пошкоджені будинки, авто та є поранені, — ОВА.

