Нові атаки "Шахедів" та другий день перемовин в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1431

24 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 24 січня. В Абу-Дабі тривають тристоронні мирні переговори між Росією, США та Україною. На фоні складної ситуації в енергетиці Уряд запровадив грошову підтримку для енергетиків, комунальників та підприємців.

Як проходить 1431-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі багато ворожих безпілотників.

Міністр енергетики Шмигаль повідомив, що завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу є тенденція до часткової стабілізації в енергосистемі: "Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг".

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 24.01.2026 DeepState

