Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла. Пошкоджено гуртожиток та пологовий (фото і відео)

Місто було під атакою майже дві з половиною години

В ніч на суботу, 24 січня, Росія завдала масованого удару по Харкову безпілотниками. Постраждало 19 людей, серед них — дитина.

Що треба знати:

Росія вдарила по цивільних об'єктах Харкова

Ворог запустив на місто 25 безпілотників

Під ударом були Індустріальний та Немишлянський райони

Оновлено 8:18. Кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб, — Терехов.

Як повідомляє ДСНС, наслідки атаки зафіксовано у Індустріальному та Немишлянському районах. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вночі обласний центр перебував під масованою атакою РФ майже 2,5 години. Ворог атакував місто 25 "шахедами".

Удари – по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок. Горіли квартири. Горіли будинки, Ігор Терехов

Пошкоджено житло

Робота рятувальників

Виникли пожежі

Харків'яни ховаються від обстрілів

Жінка рятує свого котика

Жителі Харкова беруть в укрриття улюбленців

Обстріл Харкова 24 січня — наслідки

горіли балкон 9-поверхового та квартири на четвертому поверсі житлових багатоповерхівок та будівля підприємства. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу. Немишлянський район: горів приватний житловий будинок.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 24 січня Росія також масовано атакувала Київ та область. Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих у столиці, також поранено чотирьох жителів Київщини.