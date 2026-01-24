Рус

Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла. Пошкоджено гуртожиток та пологовий (фото і відео)

Олена Руденко
Новина оновлена 24 січня 2026, 08:24
Наслідки удару по Харкову. Фото Колаж "Телеграф"

Місто було під атакою майже дві з половиною години

В ніч на суботу, 24 січня, Росія завдала масованого удару по Харкову безпілотниками. Постраждало 19 людей, серед них — дитина.

Що треба знати:

  • Росія вдарила по цивільних об'єктах Харкова
  • Ворог запустив на місто 25 безпілотників
  • Під ударом були Індустріальний та Немишлянський райони

Оновлено 8:18. Кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб, — Терехов.

Як повідомляє ДСНС, наслідки атаки зафіксовано у Індустріальному та Немишлянському районах. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вночі обласний центр перебував під масованою атакою РФ майже 2,5 години. Ворог атакував місто 25 "шахедами".

Удари – по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок. Горіли квартири. Горіли будинки,

Ігор Терехов

Обстріл Харкова 24 січня — наслідки

  • Індустріальний район: горіли балкон 9-поверхового та квартири на четвертому поверсі житлових багатоповерхівок та будівля підприємства. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.
  • Немишлянський район: горів приватний житловий будинок.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 24 січня Росія також масовано атакувала Київ та область. Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих у столиці, також поранено чотирьох жителів Київщини.

