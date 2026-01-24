Укр

Число пострадавших от удара по Харькову возросло. Что известно о последствиях атаки (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия удара по Харькову Новость обновлена 24 января 2026, 08:22
Последствия удара по Харькову. Фото Коллаж "Телеграф"

Город был под атакой почти два с половиной часа

В ночь на субботу, 24 января, Россия нанесла массированный удар по Харькову беспилотниками. Пострадали 19 человек, среди них — ребенок.

Что нужно знать:

  • Россия ударила по гражданским объектам Харькова
  • Враг запустил на город 25 беспилотников
  • Под ударом были Индустриальный и Немышлянский районы

Обновлено 8:18. Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек, — Терехов.

Как сообщает ГСЧС, последствия атаки зафиксированы в Индустриальном и Немышлянском районах. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что ночью областной центр находился под массированной атакой РФ почти 2,5 часа. Враг атаковал город 25 "шахедами".

Удары – по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где живут переселенцы. В результате попадания также пострадали больница и роддом. Горели квартиры. Горели дома,

Игорь Терехов

Последствия атаки РФ на Харьков 24.01.2026
Повреждено жилье
Жилой дом в Харькове поврежден в ходе атаки РФ 24 января
Работа спасателей
Последствия атаки РФ на Харьков 24.01.2026
Возникли пожары
Россия атаковала Харьков 24 января 2026 года
Харьковчане прячутся от обстрелов
Жители Харькова прячутся от российской атаки
Женщина спасает своего котика
Россия атаковала Харьков 24 января 2026 года
Жители Харькова берут в укрытие питомцев

Обстрел Харькова 24 января

  • Индустриальный район: горели 9-этажный балкон и квартиры на четвертом этаже жилых многоэтажек и здание предприятия. Повреждены здания общежития и медучреждения.
  • Немышлянский район: горел частный жилой дом.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 января Россия также массированно атаковала Киев и область. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших в столице, также ранены четверо жителей Киевщины.

Теги:
#Харьков #Пострадавшие #Атака