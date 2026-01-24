Число пострадавших от удара по Харькову возросло. Что известно о последствиях атаки (фото и видео)

Город был под атакой почти два с половиной часа

В ночь на субботу, 24 января, Россия нанесла массированный удар по Харькову беспилотниками. Пострадали 19 человек, среди них — ребенок.

Что нужно знать:

Россия ударила по гражданским объектам Харькова

Враг запустил на город 25 беспилотников

Под ударом были Индустриальный и Немышлянский районы

Обновлено 8:18. Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек, — Терехов.

Как сообщает ГСЧС, последствия атаки зафиксированы в Индустриальном и Немышлянском районах. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что ночью областной центр находился под массированной атакой РФ почти 2,5 часа. Враг атаковал город 25 "шахедами".

Удары – по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где живут переселенцы. В результате попадания также пострадали больница и роддом. Горели квартиры. Горели дома, Игорь Терехов

Повреждено жилье

Работа спасателей

Возникли пожары

Харьковчане прячутся от обстрелов

Женщина спасает своего котика

Жители Харькова берут в укрытие питомцев

Обстрел Харькова 24 января

Индустриальный район: горели 9-этажный балкон и квартиры на четвертом этаже жилых многоэтажек и здание предприятия. Повреждены здания общежития и медучреждения.

горели 9-этажный балкон и квартиры на четвертом этаже жилых многоэтажек и здание предприятия. Повреждены здания общежития и медучреждения. Немышлянский район: горел частный жилой дом.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 января Россия также массированно атаковала Киев и область. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших в столице, также ранены четверо жителей Киевщины.