Россия атаковала шоколадную фабрику в Киеве. Как выглядит Roshen после обстрела (фото и видео)

В ночь на субботу, 24 января, в ходе российской атаки на Киев пострадала шоколадная фабрика Roshen. Повреждена крыша, последний этаж здания и не только.

Разрушения на предприятии в Голосеевском районе зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов . Как видно на кадрах, поврежден фасад, крыша и окна, вокруг фабрики все усеяно обломками.

Повреждена крыша

Над зданием поднялся дым

По зданию фабрики пошли трещины

На асфальте – обломки

Поврежден фасад

Все усеяно кирпичом от разрушений

Фабрика Roshen — одно из старейших предприятий Киева

Киевская кондитерская фабрика была основана в 1874 году. С 2018 года она действует как подразделение кондитерской корпорации "Рошен". Эта фабрика является одним из старейших предприятий Киева.

"Рошен" — один из крупнейших производителей сладостей в Восточной Европе

Roshen является одним из крупнейших производителей сладостей в Украине и Восточной Европе и входит в тридцатку крупнейших производителей кондитерских изделий мира. Название происходит из фамилии ее основателя – Петра Порошенко.

"Рошен" производит около 320 видов кондитерских изделий: конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов. Кроме киевской, фабрики производителя есть в других городах Украины и даже за границей.

Где еще есть фабрики Roshen

В Украине "Рошен" производит свои сладости в Киеве, Виннице, Кременчуге, Борисполе, Яготине. За границей — на Клайпедской кондитерской фабрике ( Клайпеда, Литва), и на кондитерской фабрике "Bonbonetti" (Будапешт, Венгрия).

До начала войны с Россией в 2014 году, в корпорацию также входило ОАО "Липецка кондитерская фабрика Рошен", работавшая в городе Липецк, Россия. В 2014 году работа фабрики в Липецке была приостановлена из-за ареста в России средств компании "Рошен". Фабрика закрылась в 2017 году.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 января Россия атаковала Харьков, использовав 25 "шахедов". Пострадали 19 человек, есть разрушения.