Вибухи у Камʼянському та загроза російського обстрілу. Хронологія війни - день 1479

13 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 13 березня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті. За минулу добу сталось 122 боєзіткнення. Тим часом моніторингові канали повідомляють загрозу ударів "Кинджалами".

Як проходить 1479-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Камʼянському лунали вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

Зеленський: "Максимально працюємо над розвитком захисту нашого неба".

"Зміцнення української авіації — це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі. Дякую Сполученим Штатам і кожній країні, яка допомагає захищати життя", — заявив президент після зустрічі з українськими військовими, які навчаються пілотувати F-16 у Румунії.

