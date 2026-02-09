Росія готує новий масштабний наступ на фронті? У ЗСУ розкрили плани ворога

Кремль воює не лише на фронті: як Росія вводить в оману світових аналітиків

Росія, за даними ISW, нібито готує новий масштабний наступ влітку 2026 року. Кремль стягує значні сили та планує удар одразу на півдні й сході країни.

Наскільки реалістичні ці прогнози, з'ясовував "Телеграф".

На Оріхівському напрямку противник справді накопичує сили

Владислав Волошин, речник угруповання "Південь", підтвердив, що на Оріхівському напрямку ворог дійсно зосереджує певну кількість сил.

"Противник на цьому напрямку дійсно зосереджує певну кількість сил і засобів для того, щоб активізувати штурмові дії малими групами піхоти", — зазначив Волошин.

Українська розвідка знає про плани росіян.

Їхня мета — відтиснути Сили Оборони України в північному напрямку, Владислав Волошин.

Ворог регулярно атакує на кількох ділянках фронту. "На ділянках фронту, де розташовані, наприклад, Малі Щербаки, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка противник час від часу активується, проводить штурмові дії, намагаючись і інфільтруватись, і витіснити нас з позицій. Ми про це щодня повідомляємо", — розповів Волошин.

Оріхівський напрямок. Фото - скриншот Deepstate

"Флаговтики" — зброя інформаційної війни Кремля

Речник назвав прогнози про масштабні удари елементом інформаційної війни. Волошин звернув увагу, що відомі інформагентства доволі часто користуються інформацією і відеопідтвердженням російських "флаговтиків".

Волошин детально пояснив, що таке "флаговтики". "Росіяни спеціально застосовують таку тактику, коли інфільтруються глибоко в глибину нашої оборони, потім фотографуються чи знімають відео з російськими прапорами. Потім ми знищуємо такі групи, але є відеопідтвердження, що вони, наприклад, були в Тернуватому", — пояснив Волошин.

Тернувате під контролем ЗСУ

За його словами, це навмисна стратегія Кремля. "Інформагентства користуються спотворенною картиною ситуації, яку росіяни роблять навмисне для подібних прогнозів різних міжнародних осінтерських компаній. Це продуманий елемент інформаційної війни, вплив росіян на світову спільноту", — підсумував речник.

