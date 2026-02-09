Кремль воюет не только на фронте: как Россия вводит в заблуждение мировых аналитиков

Россия, по данным ISW, якобы готовит новое масштабное наступление летом 2026 года. Кремль стягивает значительные силы и планирует удар на юге и востоке страны.

Насколько реалистичны эти прогнозы, выяснял "Телеграф".

На Ореховском направлении противник действительно накапливает силы

Владислав Волошин, спикер группировки "Юг", подтвердил, что на Ореховском направлении враг действительно сосредотачивает определенное количество сил.

"Противник на этом направлении действительно сосредотачивает определенное количество сил и средств для того, чтобы активизировать штурмовые действия малыми группами пехоты ", — отметил Волошин.

Украинская разведка знает о планах россиян.

Их цель — оттеснить Силы Обороны Украины в северном направлении. Владислав Волошин.

Враг регулярно атакует на нескольких участках фронта. "На участках фронта, где расположены, например, Малые Щербаки, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка противник время от времени активируется, проводит штурмовые действия, пытаясь и инфильтрироваться, и вытеснить нас с позиций. Мы об этом ежедневно сообщаем", — рассказал Волошин.

Ореховское направление. Фото — скриншот Deepstate

"Флаговтыки" — оружие информационной войны Кремля

Спикер назвал прогнозы о масштабных ударах элементом информационной войны. Волошин обратил внимание, что известные информагентства часто пользуются информацией и видеоподтверждением российских "флаговтыов".

Волошин подробно объяснил, что такое "флаговтики". " Россияне специально применяют такую тактику, когда инфильтрируются глубоко в глубину нашей обороны, затем фотографируются или снимают видео с российскими флагами. Затем мы уничтожаем такие группы, но есть видеоподтверждение, что они, например, были в Терноватом", — пояснил Волошин.

Терноватое под контролем ВСУ

По его словам, это намеренная стратегия Кремля. "Информагентства пользуются искаженной картиной ситуации, которую россияне делают умышленно для подобных прогнозов разных международных осинтерских компаний. Это продуманный элемент информационной войны, влияние россиян на мировое сообщество", — подытожил представитель.

