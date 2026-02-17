Росія запустила ракети з Ту-95МС. Під ударом кілька областей, де чули вибухи

Про те, що росіяни готують масований ракетний удар попереджав Зеленський

Зранку у вівторок, 17 лютого, Росія атакує Україну ракетами. Також з ночі триває атака безпілотниками.

Як повідомляють Повітряні сили України, у повітряному просторі України фіксують крилаті ракети. Станом на 6:10 фіксувалося близько 20 ракет. Повітряну тривогу оголошено для всієї території України.

6:45 Крилаті ракети повз Шаргород у напрямку Кам'янець-Подільського, — ПС. На Одещині та Вінниччині чули вибухи, працювали Сили ППО.

6:30 За даними моніторингів, близько половини ворожих ракет знешкодили Сили ППО. Зафіксовано рух ракети в напрямку Вінницької області.

Близько 0:40 росіяни підняли в повітря групу стратегічних бомбардувальників. Моніторингові групи повідомляли про зліт трьох літаків Ту-95МС з аеродрому Оленья, одного борту Ту-160 з аеродрому Українка.

Стратегічна авіація Росії

Як повідомляв "Телеграф", 16 лютого президент України Володимир Зеленський доручив відповідним відомствам протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Зокрема він звернувся до командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, міністра оборони Михайла Федорова та керівника "Укренерго" Віталія Зайченка.