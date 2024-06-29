Росіяни завдали удару по місту під Запоріжжям: багато жертв
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Зруйновано об’єкт критичної інфраструктури
Росіяни обстріляли місто Вільнянськ у Запорізькій області. На жаль, не обійшлось без жертв.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, внаслідок російського удару загинули 6 людей і ще 8 отримали поранення.
При цьому він зазначив, що було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та магазин.
"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо", — сказано в повідомленні. Федоров не став говорити, чим саме було завдано удару.
У мережі тим часом з’явилося перше фото із місця вибуху.
Як відомо, Вільнянськ знаходиться за 18 кілометрів на північний схід від Запоріжжя. У місті мешкає близько 19 тисяч осіб.
Як повідомлялося раніше, у п’ятницю 28 червня, російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на місто Дніпро. Прицільним ударом вони потрапили у житловий дев’ятиповерхівку. Станом на ранок 29 червня відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, зниклими без ваги вважаються 5 осіб.
Також нагадаємо, що у ніч на суботу, 29 червня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Вони використали 10 "шахедів" і всі їх збили воїни нашої протиповітряної оборони.