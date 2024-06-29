Россияне нанесли удар по городу под Запорожьем: много жертв

Разрушен объект критической инфраструктуры

Россияне обстреляли город Вольнянск в Запорожской области. К сожалению, не обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале. По его словам, в результате российского удара погибли 6 человек и еще 8 получили ранения.

При этом он отметил, что были повреждены объект критической инфраструктуры, жилые дома и магазин.

"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим", — сказано в сообщении. Федоров не стал говорить, чем именно был нанесен удар.

В сети тем временем появилось первое фото с места взрыва.

Как известно, Вольнянск находится в 18 километрах к северо-востоку от Запорожья. В городе проживает около 19 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в пятницу 28 июня, российские террористы совершили очередную ракетную атаку на город Днепр. Прицельным ударом они попали в жилую девятиэтажку. По состоянию на утро 29 июня известно об одном погибшем и 12 пострадавших, пропавшими без веси считаются 5 человек.

Также напомним, что в ночь на субботу, 29 июня, россияне атаковали Украину беспилотниками. Они использовали 10 "шахедов" и все их сбили воины нашей противовоздушной обороны.