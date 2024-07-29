Мінус ще одна електростанція: дрони завітали до Орловської області РФ

Російська влада в цьому випадку теж почала брехати про "збиття" безпілотників

Вночі з 28 на 29 липня не тільки Курська область Росії "приймала відвідувачів". Безпілотники також атакували Орловську область, внаслідок ударів пошкодження отримала місцева електростанція.

Про це повідомили місцеві та загальноросійські інформаційні канали. Губернатор регіону Андрій Кличков вже прилюдно збрехав, що російська протиповітряна оборона нібито збила два українських безпілотники.

При цьому губернатор визнав, що в результаті "збиття" було зафіксовано пошкодження на місцевій електростанції. Кличков також запевнив, що оперативні служби нібито вже займаються "усуненням наслідків".

Тим часом у мережі вже з'явилося відео атаки безпілотників. Воно чудово ілюструє, як насправді російські терористи вдало "збили" безпілотники, які атакували регіон вночі.

Як повідомлялося раніше, 27 липня з’явилася інформація про те, що дрони ГУР Міноборони атакували три російські авіабази, які використовуються для запусків стратегічних бомбардувальників. Крім аеродрому "Оленья" у Мурманській області, вибухи також пролунали на аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській.

Як повідомляв "Телеграф", у тимчасово окупованому Криму в ніч на 26 липня пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці: там було чутно вибухи, працювала російська протиповітряна оборона, а судячи з опублікованих відео, були прильоти по російських військових об'єктах.