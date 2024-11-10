Война — день 991: Россия готовит штурм на юге, а мир застыл в ожидании шагов Трампа

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, а наиболее активными оккупанты остаются на Кураховском и Покровском направлениях, где происходит около половины всех боевых столкновений. При этом в ВСУ говорят, что захватчики активно готовятся к началу штурмов на других направлениях на юге Украины и уже начали проводить подготовительные обстрелы. На Западе тем временем готовятся к тому, что избранный президент США Дональд Трамп начнет переговоры с Владимиром Путиным, однако существуют опасения, что они будут вовсе не в интересах Украины или Европы. При этом даже в США понимают, что перемирие будет необходимо России для перевооружения и проведения повторного вторжения еще до истечения нынешней каденции Трампа.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В небе Украины зафиксировано большое количество российских БПЛА. Сообщается, что около 30 из них движется в сторону Киева.

С ситуацией в Украине за 7 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 988: россиян замедлили наступление и ударили КАБами по Запорожью

О новостях и событиях 8 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 989: россияне наступают на Курщине и давят возле Курахово

О том, что происходило 6 ноября, читайте в трансляции: Война — день 990: Россия штурмует Курщину, а Украина получила хорошие новости из США