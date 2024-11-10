Війна — день 991: Росія готує штурм на півдні, а світ завмер в очікуванні кроків Трампа

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває, а найактивнішими окупанти залишаються на Курахівському та Покровському напрямах, де відбувається близько половини всіх бойових зіткнень. При цьому у ЗСУ кажуть, що загарбники активно готуються до початку штурмів на інших напрямках на півдні України і вже почали проводити підготовчі обстріли. На Заході тим часом готуються до того, що обраний президент США Дональд Трамп розпочне переговори з Володимиром Путіним, проте є побоювання, що вони будуть зовсім не на користь України чи Європи. При цьому навіть у США розуміють, що перемир’я буде потрібне Росії для переозброєння та проведення повторного вторгнення ще до закінчення нинішньої каденції Трампа.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У небі України зафіксовано велику кількість російських БПЛА. Повідомляється, що близько 30 із них рухаються у бік Києва.

З ситуацією в Україні за 7 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 988: росіян сповільнили наступ і вдарили КАБами по Запоріжжю

Про новини та події 8 листопада ми розповідали тут: Війна — день 989: росіяни наступають на Курщині і тиснуть біля Курахового

Про те, що відбувалося 6 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 990: Росія штурмує Курщину, а Україна отримала добрі новини зі США