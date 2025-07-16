Хронологія війни — день 1239: росіяни обстріляли Харків і тиснуть під Покровськом

16 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення, де були вибухи та атаки Росії за останню добу

На календарі середа, 16 липня 2025 року. Російський "літній наступ" як і раніше продовжується з тим же темпом і все так само безрезультатно. За попередню добу на фронті було зафіксовано 148 бойових зіткнень, з яких 41 раз на Покровському напрямку, 24 на Лиманському та 22 на Новопавлівському. На тлі цього загарбники продовжують здійснювати масові запуски дронів, через що страждають мирні міста.

Як проходить 1239-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Кількість дронів над Україною поменшала, проте ще кілька десятків перебуває у Вінницькій області або рухаються у її бік.

Атака продовжується

1:00 Багато вибухів сталося у Кривому Розі, повідомлялося про масштабні перебої зі світлом та водопостачанням. Вибухи також були чутні на Одещині та у Черкасах.

Дрони над Україною

00:00 Росіяни завдали 16 ударів по Київському районі Харкова, постраждали двоє людей. Також повідомлялося про пожежу у Кривому Розі.

З ситуацією в Україні 13 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1236: росіяни атакували Миколаїв та просунулися під Покровськом

Про новини та події 14 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1237: Трамп пригрозив росіянам, а ті запускають дрони по Україні

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1238: окупанти наступають під Покровськом, а в Україні обговорюють заяви Трампа