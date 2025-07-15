Росіяни масово атакували Харків: у місті нарахували майже двадцять вибухів

Ніч на 16 липня буде гучною

Російські окупанти знову влаштовують нічні обстріли України та запустили понад сотню безпілотників. Декілька вибухів пролунали в Харкові.

Про це проінформував міський голова Ігор Терехов. За його словами, у Харкові прогриміло сім вибухів, а над містом ще фіксуються дрони. Місцеві групи взагалі повідомили про 17 вибухів.

За даними моніторів, над містом було помічено не менше восьми російських дронів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у місті було не менше 8 прильотів, частина з них у Київському районі.

UPD Відомо про двох постраждалих

Монітори також інформують, що о 23:16 над Україною було відмічено 125 БПЛА, а деякі з них повідомляли, що вночі може бути запущено до 350 дронів.

Дрони над Україною

Вибухи також чули у Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Кривому Розі Українців закликали перебувати у безпечних місцях до відбою.

Як повідомлялося раніше, вранці 15 липня росіяни завдали удару по психоневрологічному диспансеру в місті Свеса, що в Сумській області. Через це постраждала 14-річна дівчинка.