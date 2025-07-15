Росія атакувала психдиспансер на Сумщині. Поранено дитину (фото) - оновлено

Постраждала жінка

Сумська область в ніч на вівторок, 15 липня, потрапила під російську атаку. Ворог вдарив по Свеському психоневрологічному диспансеру у Шосткинській громаді.

Оновлено. У Сумській ОВА повідомили, що постраждала внаслідок нічної атаки у Шостці – це 14-річна дитина. Дівчинка отримала уламкові поранення склом, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу. За попередніми даними, росіяни атакували Шостку трьома ракетами. Рятувальники Сумщини показали фото наслідків атаки. Вони ліквідували всі осередки горіння та провели обстеження території.

На місцях ударів виникли пожежі

Пошкоджено десятки будівель

На місце оперативно прибули рятувальники

Всі осередки займання ліквідовано

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, за попередніми даними, постраждала одна людина. Внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.

Міський голова Шостки Микола Нога поінформував, що внаслідок атаки зруйнований корпус психоневрологічного диспансеру у смт. Свеса. Також пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та понад 10 приватних. Працюють аварійно-рятувальні бригади, постраждала жінка отримує медичну допомогу. Ліквідація наслідків обстрілу триває, масштаби руйнувань уточнюються.

Микола Нога звернувся до місцевих жителів з обережністю ставитися до незнайомих предметів. Є небезпека натрапити на розкидані елементи касетних боєприпасів.

Раніше РФ вже била по цьому психдиспансеру

У квітні 2023 року російські військові завдали авіаційного удару по психоневрологічному інтернату у Свесі. На той момент там перебувало 167 хворих жінок. Зараз заклад був релокований в інше місце Шосткинської громади.

Як повідомляв "Телеграф", 14 липня росіяни вдарили "шахедами" по Сумах. Постраждали люди, є руйнування.