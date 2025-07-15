Россия атаковала психдиспансер в Сумской области. Повреждены также десятки домов

Пострадала женщина

Сумская область в ночь на вторник, 15 июля, подверглась российской атаке. Враг ударил по Свескому психоневрологическому диспансеру в Шосткинской общине.

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, по предварительным данным, пострадал один человек. В результате российского удара повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.

Городской голова Шостки Николай Нога проинформировал, что в результате атаки разрушен корпус психоневрологического диспансера в пгт. Свеса. Также повреждено 11 многоквартирных домов и более 10 частных. Работают аварийно-спасательные бригады, пострадавшая женщина получает медицинскую помощь. Ликвидация последствий обстрелов продолжается, масштабы разрушений уточняются.

Николай Нога обратился к местным жителям с осторожностью относиться к незнакомым предметам. Есть опасность встретить разбросанные элементы кассетных боеприпасов.

Ранее РФ уже била по этому психдиспансеру

В апреле 2023 года российские военные нанесли авиационный удар по психоневрологическому интернату в Свесе. На тот момент там находились 167 больных женщин. Сейчас заведение было релоцировано в другое место Шосткинской громады.

Как сообщал "Телеграф", 14 июля россияне ударили "шахедами" по Сумам. Пострадали люди, есть разрушения.