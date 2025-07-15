Россияне массово атаковали Харьков: в городе насчитали почти двадцать взрывов

Ночь на 16 июля будет громкой

Российские оккупанты вновь устраивают ночные обстрелы Украины и запустили более сотни беспилотников. Несколько взрывов прогремели в Харькове.

Об этом проинформировал городской глава Игорь Терехов. По его словам, в Харькове прогремело семь взрывов, а над городом еще фиксируются дроны. Местные группы и вовсе сообщили о 17 взрывах.

Согласно данным мониторов, над городом было замечено не менее восьми российских дронов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе было не менее 8 прилетов, часть из них в Киевском районе.

UPD Известно о двух пострадавших

Мониторы также информируют, что на 23:16 над Украиной было замечено 125 БПЛА, а некоторые из них сообщали, что ночью может быть запущено до 350 дронов.

Дроны над Украиной

Взрывы также слышали в Запорожье, Киеве, Днепре и Кривом Роге. Украинцев призвали находиться в безопасных местах до отбоя.

Как сообщалось ранее, утром 15 июля россияне нанесли удар по психоневрологическому диспансеру в городе Свеса, что в Сумской области. Из-за этого пострадала 14-летняя девочка.