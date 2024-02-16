ВСУ отходят: Тарнавский сделал заявление по Авдеевке

Это решение принято, чтобы сохранить жизнь украинских защитников

Командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Наши защитники держали оборону много месяцев.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

"Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", — говорится в сообщении.

Авдеевка 16.02.2024. Фото — DeepState

Тарнавский добавил, что занятие этих позиций тактически не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.

Напомним, в четверг, 15 февраля 2024 года, российская армия почти взяла в кольцо Авдеевку, где в последние дни враг активно продвигался. Об этом свидетельствуют последние данные карты DeepStateMAP.

Оккупационные войска подняли триколор над укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Зенит". Основные силы украинской армии смогли отойти с позиций. Но, по информации источника, выйти удалось не всем. Коридор для вывода украинских защитников не превышает 2 км. Оккупационные войска в последние дни активно наступали в этом районе, а солдаты ВСУ достойно давали им отпор.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме прокомментировали ситуацию в Авдеевке. У украинских войск нет достаточного количества вооружения и боеприпасов, чтобы сдерживать нашествие россиян.