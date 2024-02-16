Ситуация в Авдеевке: Зеленский сделал заявление о задаче военных

Вся страна наблюдает за событиями на этом направлении

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что знает о сложной ситуации в Авдеевке. Он назвал самую главную задачу для военнослужащих, которые находятся на том направлении, а именно — сбережение жизней бойцов.

Военные являются главным оружием Украины, уверен президент. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общей пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, информирует "Украинская правда".

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"Я не стану говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача — делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал от меня: наши военные — это самое главное, что у нас есть, и это наше самое главное оружие" — сказал Зеленский.

Президент отметил, что ситуация в Авдеевке сложная уже не первый день. Россия уничтожает все на своем пути, равняя здания с землей. Так уже было и с другими украинскими селами и городами.

Зеленский контактирует с военным руководством. Он знает, что сейчас происходит на том направлении и как украинские военные героически держат оборону.

Напомним, что вечером 15 февраля появились сообщения, что врагу удалось поднять свой флаг над укрепрайоном украинской армии "Зенит". Авдеевку взяли в кольцо.

На это направление недавно перебросили Третью штурмовую бригаду. Они удерживают оборонительные позиции в сложных условиях. Ресурсы армии врага значительно превышают украинские.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменилась ситуация вокруг Авдеевки за месяц. Россияне серьезно продвинулись на этом направлении.